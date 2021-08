Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : révision en légère baisse du PMI composite information fournie par Cercle Finance • 04/08/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Bien qu'en léger repli à 60,2 en juillet, par rapport à son estimation flash (60,6), l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans la zone euro a surpassé le pic de 15 ans de juin (59,5) et signale la plus longue phase d'expansion depuis le début de la pandémie. Parmi les quatre plus importantes économies de la zone, c'est l'Allemagne qui a enregistré la croissance la plus marquée. Le taux d'expansion a atteint un plus haut de trois ans et demi en Italie tandis qu'en Espagne et en France, la hausse de l'activité a marqué le pas. 'Des risques baissiers non négligeables pèsent sur la reprise économique de la région, et la croissance pourrait commencer à ralentir de nouveau à l'approche de l'automne', prévient toutefois Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

