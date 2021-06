Zone euro : révision en hausse du PIB au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Au cours du premier trimestre 2021, le PIB a diminué de 0,3% dans la zone euro et de 0,1% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui avait indiqué précédemment des reculs respectifs de 0,6% et 0,4%, en estimations rapides.

Ces reculs succèdent aux déclins du quatrième trimestre 2020 (-0,6% dans la zone euro et -0,4 dans l'UE) après une forte reprise au troisième trimestre 2020 (+12,6% dans la zone euro et +11,7% dans l'UE).

La dépense de consommation finale des ménages a diminué de 2,3% dans la zone euro et de 1,9% dans l'UE, et la FBCF a augmenté de 0,2% et de 0,8%. Les exportations ont augmenté de 1% dans la zone euro et de 1,1% dans l'UE, et les importations, de 0,9% et de 1,1%.