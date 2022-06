Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: révision du PIB trompeuse pour Capital Economics information fournie par Cercle Finance • 08/06/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Revenant sur les chiffres publiés ce matin, Capital Economics souligne que la révision à la hausse du PIB de la zone euro au premier trimestre 'était en grande partie due à l'énorme augmentation en Irlande, où les données sur le PIB sont notoirement peu fiables'.



Pour rappel, le PIB a augmenté de 0,6% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon Eurostat, qui n'avait annoncé que des hausses de 0,3% et 0,4% respectivement en estimations rapides.



Dans sa réaction, Capital Economics met aussi en avant que la première ventilation des dépenses pour le premier trimestre, a montré que la croissance était tirée par les stocks et les exportations nettes, ce qui semble selon lui 'peu susceptible de durer'.



'Les données ne sont donc pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air. Et nous pensons toujours que la zone euro va croître plus lentement que ne le prévoit le consensus cette année', prévient le bureau d'analyse économique.





