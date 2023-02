Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: retour du secteur privé à l'expansion confirmé information fournie par Cercle Finance • 03/02/2023 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'activité du secteur privé de la zone euro a renoué avec l'expansion pour la première fois depuis juin 2022, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global, qui est ainsi remonté de 49,7 en décembre 2022 à 50,3 en janvier (niveau révisé d'une estimation flash de 50,2).



Ce retour à la croissance a été porté par le secteur des services dont l'indice est remonté à 50,8, un plus haut de six mois, tandis que la production manufacturière (indice en hausse à 48,8 pour rappel) n'a que légèrement diminué.



S'il reconnait que ces chiffres 'suggèrent que la zone euro pourrait échapper à la récession', Chris Williamson, chief business economist chez S&P Global, considère qu'il 'est encore trop tôt pour écarter complètement ce risque'.





