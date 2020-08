Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : retour à la croissance du secteur manufacturier Cercle Finance • 03/08/2020 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 47,4 en juin à 51,8 le mois dernier, dépassant donc sa dernière estimation flash (51,1) et la barre des 50 du sans changement. La poursuite de la reprise de la production et de la demande, résultant de la levée progressive des restrictions sur l'activité économique imposées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a ainsi entraîné la première croissance du secteur depuis un an et demi. 'Les données sur l'emploi demeurent toutefois préoccupantes, d'autant que la santé du marché du travail jouera, à n'en pas douter, un rôle déterminant dans la reprise économique de la région', tempère Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.