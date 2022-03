Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: repli du PMI composite en mars information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite S&P Global de la zone euro s'est replié de 55,5 en février à 54,5 en estimation flash pour le mois en cours, indiquant ainsi un ralentissement de la croissance du secteur privé dans la région.



'L'invasion de l'Ukraine par la Russie fait chuter la croissance de la zone euro et entraine une baisse des exportations, ainsi qu'un fort repli de la confiance et une hausse record des prix', souligne S&P Global, pour qui ces éléments éclipsent l'assouplissement des mesures sanitaires.



'C'est dans l'industrie manufacturière que le repli de la croissance a été le plus marqué, la production ayant enregistré sa plus faible hausse depuis octobre 2021, freinée par un fort ralentissement de la croissance des nouvelles commandes', ajoute-t-il.





