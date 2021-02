Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : remontée des indices ESI en février Cercle Finance • 25/02/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Les indices ESI du sentiment économique se sont redressés en février, gagnant 1,9 point à 93,4 dans la zone euro et 1,9 point à 93,1 dans l'Union européenne, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Cette dernière précise que la confiance s'est améliorée dans l'industrie, les services et chez les ménages, alors qu'elle a légèrement décliné dans le commerce de détail et qu'elle est restée à peu près inchangée dans la construction. Bruxelles indique par ailleurs que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont aussi accrus, de 1,8 point à 90,9 pour la zone euro et de 1,7 point à 91,9 pour l'ensemble de l'Union européenne.

