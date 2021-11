Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : regain de croissance surprise en novembre (PMI) information fournie par Cercle Finance • 23/11/2021 à 10:14









(CercleFinance.com) - Les entreprises de la zone euro ont connu au mois de novembre un regain de croissance inattendue, même si elles ont pâti des tensions inflationnistes et de la dégradation de la situation sanitaire, selon la version préliminaire des indices PMI d'IHS Markit publiés mardi. L'indice PMI 'flash' composite - qui mesure l'activité globale dans la région - s'est en effet redressé à 55,8 ce mois-ci, contre 54,2 en octobre, bien au-dessus du consensus qui le donnait à 53 et de la barre des 50 points qui délimite croissance et contraction. L'accélération de l'activité a été particulièrement marquée dans le secteur des services, où l'indice PMI 'flash' ressort à 56,6, contre 54,6 le mois dernier. Dans l'industrie, l'indice PMI 'flash' a légèrement rebondi pour atteindre 58,6 en novembre, contre 58,3 le mois précédent. En dépit de ce regain de croissance surprise, un ralentissement de l'expansion sur l'ensemble du quatrième trimestre paraît inéluctable, à en croire Chris Williamson, l'économiste en chef d'IHS Markit, qui s'inquiète en particulier de la remontée des cas de Covid-19. L'analyste note par ailleurs que le taux d'inflation global s'est inscrit à un sommet historique pour un deuxième mois consécutif.

