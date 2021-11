Zone euro : regain de croissance économique en novembre, mais…

(AOF) - La croissance économique de la zone euro s’est accélérée en novembre, après s’être repliée à un creux de six mois en octobre. C’est ce qui ressort d’une estimation préliminaire du bureau d’études IHS Markit. Ainsi, l’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite est ressorti à 55,8 contre un consensus de 53,1 et après 54,2 en octobre. De son côté, le PMI dans les services a atteint 56,6 contre un consensus de 53,6 et après 54,6 en octobre. Enfin, le PMI manufacturier a atteint 58,6 contre un consensus de 57,2 et après 58,3 en octobre.

" Si, contrairement aux attentes des économistes, la croissance de l'activité s'est renforcée en novembre dans le secteur privé de la zone euro, un ralentissement de l'expansion sur l'ensemble du quatrième trimestre paraît inéluctable, compte tenu notamment de la montée des cas de Covid-19 et du risque que cette recrudescence de la pandémie fait peser sur l'économie en décembre ", a commenté Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.