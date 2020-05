Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : redressement du sentiment économique en mai Cercle Finance • 28/05/2020 à 11:15









(CercleFinance.com) - Après une chute record en mars et en avril, l'indice ESI du sentiment économique se redresse à la fois dans la zone euro (+2,6 points à 67,5) et dans l'ensemble de l'Union Européenne (+2,9 points à 66,7) en mai par rapport au mois précédent, selon la Commission européenne. Bruxelles ajoute que son indice des attentes en termes d'emploi a grimpé de 11,3 points à la fois dans la zone euro et dans l'UE, pour atteindre respectivement 70,2 et 70,9, des niveaux qui demeurent néanmoins 'historiquement bas' selon elle.

