Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: redressement de l'indice PMI au mois de novembre information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - La contraction de l'économie de la zone euro s'est ralentie en novembre à la faveur d'une atténuation des pressions inflationnistes en novembre, montrent les premiers résultats des enquêtes PMI de S&P Global.



L'indice PMI 'flash' composite de l'activité globale dans la région s'est ainsi redressé à 47,8 ce mois-ci, contre 47,3 en octobre, l'Allemagne ayant de nouveau enregistré le rythme de contraction le plus marqué.



Le consensus le donnait à 47.



Ce rebond est attribuable pour l'essentiel à l'industrie manufacturière, dont l'indice PMI préliminaire est ressorti à 47,3 en novembre, après 46,4 le mois dernier.



Dans les services, l'indice PMI 'flash' s'est maintenu à 48,6, indiquant un taux de contraction inchangé par rapport au mois précédent (48,6).



Dans son enquête, S&P Global Market Intelligence évoque 'quelques signes timides d'amélioration' tels le ralentissement de la baisse des nouvelles affaires, l'atténuation des tensions d'approvisionnement et la légère amélioration des perspectives d'activité à douze mois.



Ces données font apparaître, selon le bureau de recherche économique, une contraction du PIB légèrement supérieure à 0,2% sur le quatrième trimestre, tendance qui accentue selon lui le risque d'une récession dans la région.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.