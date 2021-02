Zone euro : recul plus important que prévu de la production industrielle

(AOF) - La production industrielle a diminué de 1,6 % en décembre dans la zone euro, après une progression de 2,6% en novembre, a annoncé lundi Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les économistes anticipaient en moyenne un recul de 1%. Ce repli provient principalement de la production de biens d'investissement, en baisse de 3,1% et dans une moindre mesure de celle biens de consommation non durables : -0,6% En revanche, la production a augmenté de 0,8% pour les biens de consommation durables, de 1% pour les biens intermédiaires et de 1,4% pour l'énergie.

Sur l'ensemble de l'année 2020, la production industrielle moyenne a reculé de 8,7% par rapport à 2019.