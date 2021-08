Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : recul limité du PMI composite en août information fournie par Cercle Finance • 23/08/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Selon son estimation flash, l'indice PMI composite d'IHS Markit de la zone euro s'est replié de 60,2 en juillet, un sommet de quinze ans, à 59,5 en août. Il signale ainsi la deuxième plus forte expansion économique de la zone depuis 2006. Pour la première fois depuis le début de la reprise post-pandémie, la croissance du secteur des services a affiché un rythme supérieur à celui de l'expansion de l'industrie manufacturière. C'est de nouveau l'Allemagne qui a mené la croissance de la région. 'Bien que la propagation du variant Delta ait causé de nombreux problèmes dans l'ensemble de la région, les entreprises ont globalement tiré parti de l'assouplissement des mesures sanitaires', explique Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.