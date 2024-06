Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: recul du PMI composite en juin information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 52,2 en mai à 50,8 en juin, ne mettant ainsi en évidence qu'une légère augmentation des niveaux d'activité dans le secteur privé au cours du mois.



La hausse de l'activité s'est appuyée sur celle des services, les prestataires ayant signalé une augmentation de leur activité pour un cinquième mois consécutif. Dans l'industrie manufacturière en revanche, l'activité a reculé pour un quinzième mois consécutif.



Par pays, l'activité globale a légèrement augmenté en Allemagne, tandis qu'elle a reculé en France. Dans le reste de la zone, la croissance s'est poursuivie à un rythme soutenu, malgré un repli du taux d'expansion.



'Si les dernières données PMI sont propres à rassurer la BCE, qui vient, en juin, de réduire ses taux directeurs, elles ne l'inciteront toutefois pas à procéder à une autre diminution en juillet', juge Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.





