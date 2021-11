Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : recul de l'indice ESI en novembre information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 11:10









(CercleFinance.com) - Les indices ESI du sentiment économique ont reculé de 1,1 point chacun en novembre, celui de la zone euro se retrouvant à 117,5 et celui de l'Union européenne à 116,5, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne. Bruxelles ajoute toutefois que ses indicateurs des attentes en termes d'emploi (EEI) se sont accrus, de 1,7 point pour la zone euro et de 1,4 point pour l'ensemble de l'UE, atteignant dans les deux cas 115,6, leurs plus hauts niveaux depuis janvier 2018.

