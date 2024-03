Zone euro : recul confirmé de l'inflation en février

(AOF) - Le taux d'inflation annuel de la zone euro est estimé à 2,6% en février 2024, conformément aux attentes, après 2,8% en janvier selon une nouvelle estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Lettonie, au Danemark (0,6% chacun) et en Italie (0,8%), détaille Eurostat. Les taux annuels les plus élevés ont quant à eux été enregistrés en Roumanie (7,1%), en Croatie (4,8%) et en Estonie (4,4%).