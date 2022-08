Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: récession en vue pour Capital Economics information fournie par Cercle Finance • 11/08/2022 à 14:57









(CercleFinance.com) - Capital Economics indique s'attendre à ce que la zone euro tombe bientôt en récession 'alors que l'inflation élevée, le resserrement de la politique monétaire et la faiblesse de la croissance mondiale font des ravages'.



Le bureau d'analyse prévoit que le PIB stagnera au troisième trimestre et se contractera au cours des deux trimestres suivants avant de commencer à se redresser, mais seulement de 0,5% en 2023 et de 1,8% en 2024, soit beaucoup moins que les derniers consensus.



'Le rebond sera freiné par un manque de soutien politique', explique-t-il, voyant en outre des risques à la baisse sur ses prévisions, 'notamment si la Russie ferme complètement les robinets de gaz ou si la BCE ne parvient pas à éviter une crise de la dette souveraine'.



'La BCE pourrait relever les taux d'intérêt beaucoup plus loin que prévu et pourrait ne pas être en mesure de s'entendre sur le moment d'utiliser le mécanisme de protection contre la transmission', prévient en effet Capital Economics.





