Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : rebond vigoureux du sentiment économique Cercle Finance • 29/06/2020 à 12:07









(CercleFinance.com) - L'indice ESI du sentiment économique se redresse dans la zone euro, passant de 67,5 points en mai à 75,7 points en juin, selon la Commission européenne, poursuivant ainsi son rebond après une chute record en mars et en avril. S'il reconnait qu'il s'agit de sa plus forte progression mensuelle de son histoire, Capital Economics souligne que cet indice ESI ressort encore un peu en dessous de ce que lui-même et le consensus anticipaient. 'Les fondations et la vigueur de la reprise au-delà du deuxième trimestre demeurent hautement incertains et nous pensons que l'économie ne retrouvera pas ses niveaux d'avant la crise avant un long moment', juge le bureau d'analyse.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.