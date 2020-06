Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : rebond de l'indice PMI flash composite en juin Cercle Finance • 23/06/2020 à 10:16









(CercleFinance.com) - La contraction du secteur privé de la zone euro a connu un nouveau ralentissement notable en juin, à en croire les dernières estimations 'flash' des indices PMI compilés par IHS Markit. L'indice PMI 'flash' composite qui mesure l'activité globale dans la zone euro s'est ainsi redressé à 47,5 ce mois-ci, contre 31,9 au mois de mai. Un rebond emmené notamment par le secteur des services, dont l'indice PMI 'flash' est remonté à 47,3 en juin contre 30,5 le mois dernier grâce à la levée ou l'assouplissement des mesures de confinement. Pour mémoire, la barre des 50 points constitue la frontière entre expansion et décroissance de l'activité. Selon IHS Markit, ses données mettent toutefois en évidence 'un fort regain de confiance dans la région'. Du côté l'industrie manufacturière, l'indice PMI 'flash' de la zone euro s'est ainsi redressé à 46,9, contre 39,4 en mai. Si ces chiffres laissent espérer l'amorce d'une reprise économique au cours de l'été selon IHS Markit, le bureau de recherche économique estime que solidité et la viabilité de la reprise paraît difficile à déterminer compte tenu des incertitudes toujours bien présentes.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.