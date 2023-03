Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: réactions mitigées d'économistes à l'ESI information fournie par Cercle Finance • 30/03/2023 à 13:27









(CercleFinance.com) - Réagissant au léger repli de l'indicateur du sentiment économique (ESI) de la Commission Européenne (-0,3 point à 99,3 dans la zone euro en mars), Capital Economics estime qu'il 'laisse toujours présager une croissance du PIB au premier trimestre'.



'Parallèlement, les anticipations de prix de vente des entreprises suggèrent que l'inflation sous-jacente approche d'un pic, mais elles restent très élevées. Ainsi, le taux de base devrait baisser progressivement', ajoute le bureau d'analyse londonien.



De son côté, Deutsche Bank Research met en avant que ce léger affaiblissement de l'indice ESI sur le mois qui s'achève vient en contradiction de la hausse de l'indice PMI composite, à un plus haut de 10 mois de 54,1, parue la semaine dernière.



'L'activité de la zone euro pourrait désormais être proche du pic du rebond post-choc énergétique', prévient-il, pointant de nouveaux vents contraires, en particulier le resserrement bancaire, qui risquent de peser sur l'économie par la suite.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.