Zone euro: réaccélération de la croissance selon le PMI

(CercleFinance.com) - À 51 contre 50,2 en juillet, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro signale une réaccélération de la croissance du secteur privé en août, le rythme de l'expansion demeurant toutefois très modéré.



La progression de l'activité globale a de nouveau exclusivement reposé sur les performances du secteur des services, dont l'indice a atteint 52,9 le mois dernier, alors que la production manufacturière a de nouveau diminué.



Les performances de la France sur fond de JO ont fortement contribué à l'accélération de la croissance globale. Les taux d'expansion se sont aussi renforcés en Espagne et en Italie, mais l'activité allemande a reculé pour un deuxième mois consécutif.



'Si les prestataires de services de la zone euro ont augmenté leurs tarifs à un rythme légèrement plus marqué qu'en juillet, l'inflation des coûts, et notamment celle des salaires, a marqué le pas', pointe Cyrus de la Rubia, chez Hamburg Commercial Bank.



'Conjuguées aux derniers chiffres d'Eurostat sur l'inflation, les dernières données PMI sur les prix fourniront à la BCE des arguments supplémentaires en faveur de l'annonce d'une baisse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion du 12 septembre', poursuit l'économiste.





