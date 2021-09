Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : ralentissement de l'expansion manufacturière information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié à 61,4 en août (révisé d'une estimation flash de 61,5) contre 62,8 en juillet, montrant que la forte croissance du secteur s'est poursuivie, mais à un rythme un peu plus faible. 'Les fabricants ont de nouveau été confrontés à d'importantes difficultés d'approvisionnement, les fournisseurs peinant à répondre à la forte demande d'intrants ou ne disposant pas des capacités de transport nécessaires', explique-t-on chez IHS Markit. L'expansion manufacturière a ralenti aux Pays-Bas, en Allemagne, en Irlande, en Autriche et en France, alors que la croissance s'est accélérée en Italie et en Espagne et que l'indice PMI a même affiché son plus haut niveau depuis avril 2000 en Grèce.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.