Zone euro: projections d'inflation relevées par la BCE

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la réunion de son conseil des gouverneurs, la BCE a fait part d'une révision en hausse, par les services de l'Eurosystème, de ses projections d'inflation globale et sous-jacente dans la zone euro en 2024 et 2025, par rapport à celles de mars dernier.



Elles prévoient désormais que l'inflation globale s'établira en moyenne à 2,5% en 2024, 2,2% en 2025 et 1,9% en 2026, et concernant les prix hors énergie et produits alimentaires, la BCE table sur des hausses moyennes de 2,8%, 2,2% et 2,0% respectivement.



'Cela implique que la trajectoire future des baisses de taux pourrait être un peu plus lente que prévu', réagit Capital Economics, soulignant que la BCE 'ne s'engage pas à l'avance sur une trajectoire de taux particulière' après la baisse de 25 points de base décidée ce jeudi.



Concernant la croissance économique, les services de l'Eurosystème ont modifié leurs projections à 0,9% pour 2024 et à 1,4% pour 2025 (contre 0,6% et 1,5% respectivement en mars), tout en maintenant celle pour 2026 à 1,6%.





