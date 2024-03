Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: projections abaissées par la BCE information fournie par Cercle Finance • 07/03/2024 à 15:27









(CercleFinance.com) - A l'issue de sa réunion de politique monétaire, la Banque Centrale Européenne a fait part d'une réduction de ses projections d'inflation dans la zone euro, l'anticipant désormais à 2,3% cette année, puis à 2% en 2025 et à 1,9% en 2026.



Hors énergie et produits alimentaires, ses hypothèses d'inflation sous-jacente ont également été revues à la baisse pour s'établir en moyenne à 2,6% pour 2024, puis à 2,1% et à 2% respectivement sur les deux années suivantes.



'Les conditions de financement sont restrictives et les hausses passées des taux d'intérêt continuent de peser sur la demande, ce qui contribue au ralentissement de l'inflation', explique la BCE, qui mentionne aussi une contribution plus faible des prix de l'énergie.



Elle a aussi abaissé sa projection de croissance pour 2024, à 0,6%. L'économie de la zone euro devrait ensuite se redresser et croître de 1,5% en 2025 et 1,6% en 2026, soutenue d'abord par la consommation, puis également par l'investissement.





