Zone euro: PMI manufacturier stable en juillet

(CercleFinance.com) - L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est resté stable à 45,8 en juillet, continuant ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur manufacturier de la région.



En Allemagne et en France, les indices PMI ont chuté à des creux de respectivement trois et six mois. Les données de l'enquête mettent également en évidence un ralentissement de la croissance en Espagne, tandis que l'Italie a connu un redressement au cours du mois.



Le volume global des nouvelles commandes des fabricants de la zone euro a continué de reculer, la contraction s'étant en outre légèrement renforcée, reflétant notamment une diminution des nouvelles affaires en provenance de l'étranger.



'La faiblesse de la demande a empêché les fabricants de la zone euro de répercuter la hausse des prix des achats sur leurs clients et faisant ainsi chuter leurs marges bénéficiaires', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





