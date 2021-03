Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI manufacturier révisé en hausse en février Cercle Finance • 01/03/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final pour l'industrie manufacturière de la zone euro, calculé par IHS Markit, s'est établi à 57,9 en février, chiffre révisé par rapport à une estimation flash de 57,7, et après 54,8 en janvier. Les croissances de la production et des nouvelles commandes se sont fortement accélérées, portées par une hausse des exportations. D'importantes difficultés d'approvisionnement ont entraîné la plus forte hausse des prix des intrants depuis presque dix ans.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.