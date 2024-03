Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: PMI manufacturier quasi-stable en février information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - S'étant établi à 46,5 en février, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est resté relativement stable par rapport au plus haut de dix mois enregistré en janvier (46,6).



L'indice signale la deuxième plus faible détérioration de la conjoncture industrielle pour le secteur dans la zone euro depuis mars 2023. Le très léger repli de l'indice a exclusivement résulté de la détérioration des performances de l'Allemagne.



'Sur une note légèrement plus positive, le recul des nouvelles commandes s'est quelque peu atténué dans la zone euro, apportant une lueur d'espoir quant à une reprise prochaine de la demande', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





