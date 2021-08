Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI manufacturier en léger retrait en juillet information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - La reprise du secteur manufacturier de la zone euro s'est poursuivie en juillet, mais à un rythme au plus bas depuis mars, au vu de l'indice PMI final IHS Markit qui s'est replié de 63,4 en juin à 62,8, niveau qui dépasse toutefois sa dernière estimation flash de 62,6. Les croissances de la production et des nouvelles commandes ont ralenti mais celle de l'emploi a atteint un record historique. Les perturbations des chaînes d'approvisionnement se sont poursuivies, entraînant de nouvelles hausses records des prix. 'L'inquiétude croissante concernant la propagation du variant Delta et ses répercussions sur les chaînes d'approvisionnement et la disponibilité du personnel a en outre pesé sur les perspectives d'activité des fabricants de la zone euro', souligne IHS Markit.

