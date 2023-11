Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI manufacturier en léger repli en octobre information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - En repli de 43,4 en septembre à 43,1 en octobre, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro a signalé une nouvelle détérioration marquée de la conjoncture du secteur, se maintenant sous les 50 pour un 16ème mois de suite.



En particulier, le volume global des nouvelles commandes a affiché l'un de ses plus forts taux de contraction historiques, surpassé uniquement par ceux de la pandémie de Covid-19, la crise financière de 2008-09 et la crise énergétique de l'hiver 2022.



'Toutefois, le niveau de l'indice PMI ayant peu évolué au cours des derniers mois, y compris celui d'octobre, on peut supposer qu'il atteint désormais un niveau plancher', tempère Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.





