Zone euro : PMI manufacturier au plus haut depuis mai 2018

(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit s'est redressé en décembre 2020 pour atteindre son plus haut niveau depuis mai 2018 : s'établissant à 55,2, contre 53,8 en novembre, il affiche néanmoins un niveau légèrement inférieur à sa dernière estimation flash (55,5). La croissance de la zone euro a reposé sur l'Allemagne, où le secteur manufacturier a affiché sa plus forte expansion depuis presque trois ans. Si la croissance a été soutenue en Italie, elle n'a affiché qu'un rythme modéré en France et en Espagne. 'Le secteur manufacturier fournit désormais un soutien crucial à l'économie de la région tandis que le secteur des services subit de plein fouet l'impact des strictes mesures de distanciation sociale', réagit Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

