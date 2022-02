Zone euro: PMI manufacturier au plus haut depuis août 2021 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2022 à 10:10

(CercleFinance.com) - L'indice PMI final IHS Markit du secteur manufacturier s'est redressé de 58,0 en décembre 2021 à 58,7 en janvier, affichant son plus haut niveau depuis août dernier, et signale ainsi un rebond de la croissance après avoir affiché un plus bas de dix mois le mois précédent.



L'Autriche s'est inscrite en tête du classement de croissance, l'expansion s'étant également accélérée aux Pays-Bas, en Allemagne et en Irlande. La croissance a conservé un rythme élevé (et identique à décembre) en Espagne, tandis qu'elle a ralenti en Italie, en Grèce et en France.



'Les fabricants de la zone euro semblent être plus à mêmes de faire face au variant Omicron qu'aux vagues précédentes de la Covid-19', souligne Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit qui pointe aussi un optimisme des fabricants à son plus haut niveau depuis juin.