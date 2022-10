Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI manufacturier au plus bas depuis juin 2020 information fournie par Cercle Finance • 03/10/2022 à 10:15









(CercleFinance.com) - S'étant replié de 49,6 en août à 48,4, l'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro signale une nouvelle détérioration de la conjoncture en septembre, la contraction atteignant son rythme le plus élevé depuis juin 2020.



Cette tendance reflète de nouveaux replis de la production et des nouvelles commandes : si certaines entreprises pointent l'augmentation des prix de l'énergie, nombre d'entre elles indiquent également avoir ajusté leur niveau de production à la demande.



Parallèlement, l'enquête signale une accentuation des tensions inflationnistes en septembre, bien que les pressions sur les prix des achats engendrées par les pénuries de matières premières se soient légèrement résorbées au cours du mois.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.