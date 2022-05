Zone euro: PMI manufacturier à un plus bas de quinze mois information fournie par Cercle Finance • 02/05/2022 à 10:12

(CercleFinance.com) - L'indice PMI S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est replié de 56,5 en mars à 55,5, un plus bas de quinze mois, en avril : la croissance a de nouveau ralenti dans le secteur tandis que les prix de vente ont enregistré une hausse record.



A l'exception de la France et des Pays-Bas, les indices PMI ont affiché leur plus faible niveau depuis plus d'un an dans tous les pays étudiés. En Allemagne, les nouvelles commandes et la production ont baissé pour la première fois depuis juin 2020.



'En résumé, le secteur manufacturier de la zone euro s'apprête à traverser une période difficile de baisse de la production et de flambée des prix', estime Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.