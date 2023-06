Zone euro: PMI manufacturier à un plus bas de 36 mois information fournie par Cercle Finance • 01/06/2023 à 10:12

(CercleFinance.com) - Atteignant un plus bas de 36 mois à 44,8 en mai, l'indice HCOB PMI a signalé une nouvelle décroissance mensuelle du secteur manufacturier de la zone euro, et à un rythme accéléré par rapport à celui du mois précédent (45,8 en avril).



Pour mémoire, c'est le seuil de 50 qui sépare expansion et contraction de l'activité d'un secteur pour les indices PMI : plus l'indice est bas en dessous de ce seuil, plus le rythme de la contraction est rapide.



'La production et les nouvelles commandes ont enregistré leurs plus forts reculs depuis six mois, entrainant la première baisse des prix de vente depuis septembre 2020', soulignent les enquêteurs de S&P Global qui ont compilé ces données.