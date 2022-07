Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI manufacturier à un plus bas de 22 mois information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'indice PMI final de S&P Global pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'établit à 52,1 en juin, contre 54,6 le mois précédent, et traduit ainsi la plus faible expansion du secteur depuis 22 mois.



La conjoncture du secteur manufacturier de la zone euro s'est dégradée en fin de deuxième trimestre, la production ayant enregistré son premier recul depuis deux ans, mais S&P Global note des signes de stabilisation sur les chaînes d'approvisionnement.



'La dégradation de la demande s'explique, selon les entreprises, par une plus grande réticence des clients à passer commandes face à la hausse continue des prix et au manque de visibilité économique', selon Chris Williamson, chief business economist à S&P Global.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.