Zone euro/PMI-La croissance économique a ralenti en octobre, au plus bas depuis quatre mois

La croissance économique en zone euro a fortement ralenti en octobre sous l'effet d'une demande en situation de quasi-stagnation, tandis que la hausse des coûts pèse sur les entreprises et que la confiance a atteint son plus bas niveau en cinq mois, montre une enquête publiée mercredi.

L'indice composite définitif des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 51,7 en octobre, au plus bas depuis quatre mois, contre une estimation "flash" de 51,9 et un chiffre de 53,1 en septembre.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"Les données de l'enquête PMI d'octobre indiquent que l'économie de la zone euro progresse à un rythme respectable, bien que peu enthousiasmant, de 0,3% en ce début de quatrième trimestre, s'appuyant sur les solides performances observées tout au long du troisième trimestre" commente Chris Williamson, chef économiste chez S&P Global Market Intelligence.

Les nouvelles commandes n'ont que très légèrement augmenté en octobre, marquant un net ralentissement après trois mois de croissance plus soutenue, la demande de services ayant légèrement reculé. Les commandes à l'exportation ont globalement augmenté pour le troisième mois consécutif, mais leur rythme a également ralenti. La production, tant dans l'industrie manufacturière que dans les services, a progressé à un rythme plus lent, ce qui laisse entrevoir un ralentissement généralisé.

L'emploi a légèrement reculé sous l'effet de la baisse observée dans les entreprises de services.

Les pressions sur les coûts se sont intensifiées, l'inflation des prix des intrants atteignant son plus haut niveau en cinq mois. Les entreprises ont fortement augmenté leurs tarifs, mais dans une ampleur moins marquée qu'en septembre.

"De nouvelles pressions à la hausse sur les prix ont été signalées en octobre, principalement liées à la hausse des prix de l'énergie, qui pèsent sur le budget des consommateurs et n'incitent pas à la dépense" a déclaré Chris Williamson.

La confiance des entreprises s'est dégradée pour le troisième mois consécutif, restant à un rythme inférieur à sa moyenne à long terme.

La France a affiché les plus mauvais résultats, retombant en contraction après une brève reprise en septembre. L'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et l'Irlande ont poursuivi leur croissance, mais à un rythme plus lent.

L'indice PMI des seuls services de la zone euro, qui alimente l'indice composite, a reculé à 51,4, tombant à son plus bas niveau depuis quatre mois, après une hausse à 53,0 en septembre.

(Rédigé par Jonathan Cable; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)