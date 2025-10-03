 Aller au contenu principal
Zone euro/PMI-La croissance du secteur des services s'accélère légèrement en septembre
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 10:37

La croissance du secteur des services de la zone euro s'est légèrement accélérée en septembre pour atteindre son plus haut niveau depuis huit mois, bien que l'expansion soit restée modeste, les embauches stagnant dans un contexte d'amélioration limitée de la demande, selon une enquête.

L'indice définitif HCOB PMI des services est passé de 50,5 en août à 51,3 en septembre, selon S&P Global. Cela suggère un quatrième mois consécutif d'expansion, les chiffres supérieurs à 50,0 indiquant une croissance de l'activité.

"Les choses vont un peu mieux dans le secteur des services. Après une quasi-stagnation en août, l'activité commerciale a repris plus fortement en septembre", a déclaré Cyrus de la Rubia, économiste en chef à la Hamburg Commercial Bank.

La reprise a été étendue à la plupart des pays de la zone euro, avec une croissance modérée en Allemagne, en Italie et en Espagne. Toutefois, la France a continué d'éprouver des difficultés, l'incertitude politique pesant sur ses prestataires de services.

Si la demande de services a augmenté dans la région au rythme le plus élevé depuis le mois d'août de l'année dernière, l'amélioration est restée marginale. La demande externe est restée faible, les nouvelles commandes à l'exportation chutant pour le 28e mois consécutif.

Malgré une croissance limitée des nouvelles affaires, les prestataires de services sont devenus plus optimistes quant à l'activité future, la confiance des entreprises atteignant son plus haut niveau depuis 11 mois en septembre.

L'indice définitif PMI HCOB composite de la zone euro, qui comprend à la fois les services et l'industrie manufacturière, a légèrement augmenté à 51,2 contre 51,0 en août, marquant ainsi son niveau le plus élevé depuis mai 2024.

Les entreprises ont notamment légèrement réduit leurs effectifs en septembre, rompant ainsi avec une série d'embauches qui durait depuis le mois de mars. Elles ont dans le même temps continué à exécuter leurs carnets de commandes, qui ont diminué au rythme le plus rapide en trois mois.

Les pressions sur les prix se sont quelque peu relâchées au cours du mois, les coûts des intrants et les prix de vente augmentant moins vite qu'en août.

"Bien que les taux d'inflation des coûts et des prix de vente soient légèrement supérieurs à la moyenne à long terme, ils ont diminué en septembre", a ajouté Cyrus de la Rubia.

Sur la base des données PMI, la Hamburg Commercial Bank estime que l'économie de la zone euro a progressé de 0,4% au cours du dernier trimestre par rapport aux trois mois précédents. Un sondage Reuters réalisé le mois dernier donnait une croissance de 0,1%.

(Jonathan Cable, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Benjamin Mallet)

