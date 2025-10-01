 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 919,39
+0,30%
Zone euro/PMI-L'industrie manufacturière se replie à nouveau en septembre
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 10:33

L'activité manufacturière de la zone euro s'est à nouveau repliée en septembre, les nouvelles commandes ayant chuté à leur rythme le plus rapide en six mois, ce qui indique que la reprise du secteur industriel de la région est fragile, selon une enquête publiée mercredi.

L'indice HCOB des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière de la zone euro, compilé par S&P Global, est tombé à 49,8 en septembre contre 50,7 en août, qui constituait le premier indice au-dessus de la barre de 50 indiquant une croissance depuis la mi-2022.

"Pour le septième mois consécutif, la production dans la zone euro a augmenté par rapport au mois précédent, mais les progrès ont été lents", a déclaré Cyrus de la Rubia, chef économiste chez Hamburg Commercial Bank.

Les commandes entrantes ont diminué en septembre après une augmentation de courte durée en août, les marchés d'exportation ayant particulièrement pesé. Si la baisse des nouvelles commandes a été légère, elle a été la plus forte depuis le mois de mars.

La production manufacturière a quant à elle continué de croître, prolongeant l'expansion entamée en mars, mais à un rythme qui s'est considérablement ralenti par rapport à la forte performance du mois d'août. L'indice est ainsi passé de 52,5 à 50,9.

La situation de l'emploi s'est encore détériorée dans la zone euro, les entreprises manufacturières ayant procédé à des suppressions d'emplois au rythme le plus rapide depuis trois mois.

L'enquête a révélé par ailleurs des clivages au sein de la zone euro, les Pays-Bas étant en tête de l'expansion avec un plus haut de 38 mois, tandis que la croissance s'est poursuivie en Grèce, en Irlande et en Espagne. Dans le même temps, les trois plus grandes économies de la zone - l'Allemagne, la France et l'Italie - ont toutes enregistré des contractions.

Les coûts des intrants ont en outre baissé pour la première fois depuis juin, quoique de façon marginale, tandis que les fabricants ont réduit leurs prix de vente pour le cinquième mois consécutif.

La confiance des entreprises est restée positive mais s'est affaiblie pour atteindre son niveau le plus bas depuis avril et se situer en dessous de la moyenne de la dernière décennie.

(Reportage Jonathan Cable ; version française Diana Mandia, édité par Benjamin Mallet)

