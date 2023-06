Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Zone euro: PMI flash tout juste au-dessus des 50 information fournie par Cercle Finance • 23/06/2023 à 10:08

(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est replié de 52,8 en mai à 50,3 en juin, soit son plus faible niveau depuis janvier, signalant ainsi un très fort ralentissement de la croissance économique de la région en juin.



Si l'activité a augmenté pour un sixième mois consécutif, la hausse au cours du mois n'a été que marginale, et nettement plus faible que celles observées au cours des quatre derniers mois. Le repli de l'indice en juin (2,5 points) est le plus important depuis un an.



De la même façon que la quasi-stagnation du volume des nouvelles affaires en mai préfigurait ce ralentissement de la croissance en juin, la dégradation de la demande observée ce mois-ci risque de faire chuter les niveaux d'activité en juillet.



Les mauvaises performances de l'industrie manufacturière ont entravé la croissance de la zone euro, et l'affaiblissement de la reprise des dépenses en services s'est traduit par un net ralentissement de la croissance de l'activité des services.