Zone euro: PMI composite toujours en zone de contraction

(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 47,9 en janvier, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un huitième mois consécutif.



L'indice s'est redressé par rapport à décembre 2023 (47,6) et signale le plus faible repli de l'activité globale depuis juillet, ce qui ne représente toutefois pas un revirement notable par rapport à la situation observée en fin d'année dernière.



'Le début de l'année est porteur de bonnes nouvelles, la contraction du secteur manufacturier observée tout au long de l'année passée montrant des signes de ralentissement', note Cyrus de la Rubia, chef économiste à Hamburg Commercial Bank.



'Concernant une baisse des taux d'intérêt de la BCE à une date qui reste à déterminer, les données PMI sur les prix apporteront de l'eau au moulin des partisans d'une politique monétaire plus stricte, ceux-ci cherchant à éviter toute décision hâtive', ajoute-t-il.





