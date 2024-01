Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: PMI composite stable en décembre information fournie par Cercle Finance • 04/01/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - A 47,6 en décembre 2023, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale de la zone euro est resté stable par rapport au mois précédent, continuant ainsi de signaler un recul soutenu de l'activité du secteur privé.



L'activité a diminué dans le secteur manufacturier comme dans celui des services. La France, l'Allemagne et l'Italie occupent le bas du classement des pays par niveaux d'indice PMI tandis que l'Espagne et l'Irlande ont enregistré une croissance de leur activité.



'Le niveau actuel de l'indice PMI composite, indicateur fiable de la performance économique de la région, fait craindre une récession dans la zone euro', prévient Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



Ce dernier ajoutant que les prix facturés ont nettement augmenté en décembre, 'tendance qui ira à l'encontre des partisans d'une baisse des taux directeurs de la BCE dès le mois de mars', il s'attend à une première baisse des taux en juin 2024.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.