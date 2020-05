Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI composite et des services au plus bas Cercle Finance • 06/05/2020 à 10:08









(CercleFinance.com) - Se redressant très légèrement par rapport à son estimation flash (13,5), en nette baisse par rapport à mars, l'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale dans l'Eurozone s'affiche à 13,6 en avril. Il s'agit d'un nouveau plus bas historique après celui de mars, signant une baisse record de l'activité économique de la zone euro au cours du mois écoulé. Par ailleurs, l'indice final de l'activité de services dans la zone euro s'affiche à 12, en hausse par rapport à l'estimation flash (11,7) mais en baisse, encore une fois, par rapport à mars (26,4). Il signale ainsi également la plus forte contraction de l'activité de services observée depuis le début de l'enquête. 'Une grande partie de l'économie de la région ayant été paralysée par les mesures de confinement alors que le nombre de cas de Covid-19 a fortement progressé en avril, la faiblesse des derniers résultats de l'enquête n'a rien de surprenant. L'ampleur de la contraction économique n'en demeure pas moins choquante : les dernières données PMI préfigurent une contraction trimestrielle du PIB de l'ordre de 7,5 %, un rythme surpassant largement celui observé au plus fort de la crise financière mondiale', commente Chris Williamson, Chief Business Economist à IHS Markit.

