Zone euro: PMI composite en progression en mai

(CercleFinance.com) - Conformément à la tendance observée depuis le début de l'année, l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est redressé à 52,2 en mai, contre 51,7 en avril, et a ainsi atteint son plus haut niveau depuis un an.



Des quatre principales économies de la région, la France a enregistré les plus faibles performances, tandis que l'activité globale a augmenté en Allemagne, en Italie et en Espagne, pays qui se maintient à la tête du classement.



Portés par un raffermissement de la demande, l'activité, mais également l'emploi, ont progressé en mai tandis que la confiance des entreprises s'est renforcée pour la septième fois au cours des huit derniers mois.



Les données sur les prix ont signalé un apaisement des tensions inflationnistes, l'inflation des prix payés et celle des prix facturés continuant cependant d'afficher des taux supérieurs à leurs moyennes de long terme observées avant la pandémie.





