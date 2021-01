Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI composite en progression en décembre Cercle Finance • 06/01/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - L'indice PMI composite IHS Markit de l'activité globale de la zone euro s'est redressé de 45,3 en novembre à 49,1 le mois dernier, un niveau inférieur à son estimation flash (49,8), mais mettant en évidence une moindre contraction de l'économie de la région. Les performances des services ont de nouveau constitué le principal obstacle à la croissance globale, alors que dans l'industrie manufacturière, le taux d'expansion de la production s'est renforcé par rapport au mois de novembre. 'La situation pourrait toutefois s'aggraver avant de commencer à s'améliorer, d'autant que les données de décembre ont été recueillies avant la découverte de la nouvelle souche - plus contagieuse - du virus', prévient Chris Williamson, chez IHS Markit.

