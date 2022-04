Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI composite en progression en avril information fournie par Cercle Finance • 22/04/2022 à 10:10









(CercleFinance.com) - Selon son estimation flash, l'indice PMI composite S&P Global de la zone euro s'est redressé de 54,9 en mars à 55,8 en avril, indiquant ainsi la plus forte croissance du secteur privé de la zone euro depuis septembre 2021.



Les tendances ont toutefois fortement divergé selon les secteurs : l'activité a enregistré sa plus forte expansion depuis août dans les services, alors que la croissance s'est montrée quasi-nulle pour la production manufacturière.



'Le degré de confiance reste inférieur à celui observé récemment, les inquiétudes relatives à la guerre en Ukraine, aux tensions inflationnistes et aux effets prolongés de la pandémie ayant pesé sur le moral des entreprises', ajoute S&P Global.





