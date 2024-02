Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Zone euro: PMI composite en légère hausse en février information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 10:12









(CercleFinance.com) - L'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est établi à 48,9 en février, contre 47,9 en janvier, signalant une neuvième baisse mensuelle consécutive de l'activité des entreprises privées, la plus faible toutefois depuis juin 2023.



L'enquête continue de souligner de fortes disparités de tendances entre secteurs et pays étudiés. La conjoncture reste particulièrement fragile dans l'industrie manufacturière, faiblesse dont pâtit principalement l'économie allemande.



Si la forte contraction de la zone euro (la plus importante depuis 2013 si l'on exclut les premiers mois de confinement sanitaire) s'est poursuivie en début d'année 2024, elle montre des signes de ralentissement au premier trimestre.



'Les chiffres de l'emploi témoignent d'ailleurs d'un certain optimisme dans les entreprises privées de la zone euro, la hausse des effectifs s'étant accélérée par rapport à janvier', pointe Norman Liebke, économiste à Hamburg Commercial Bank.





