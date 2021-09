Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI composite en baisse sensible information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 10:13









(CercleFinance.com) - Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit se replie fortement de 59 en août à 56,1 en septembre, mettant ainsi en évidence un nouvel affaiblissement de la croissance de la zone euro par rapport au sommet de quinze ans enregistré en juillet. Cette tendance reflèterait un retour à la normale des niveaux de la demande après les sommets atteints au deuxième trimestre, ainsi que les goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement et les inquiétudes relatives à la pandémie de Covid-19. 'Pour l'heure, le rythme de la croissance demeure solide, mais il risque fortement de marquer le pas si les vents contraires liés aux prix et aux approvisionnements ne montrent aucun signe d'apaisement', prévient-on chez IHS Markit.

