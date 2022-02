Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Zone euro: PMI composite au plus haut depuis septembre information fournie par Cercle Finance • 21/02/2022 à 10:10

(CercleFinance.com) - Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit de la zone euro a gagné 3,5 points en février, affichant ainsi sa plus forte hausse mensuelle depuis mars 2021 pour s'établir à 55,8, niveau signalant la plus forte expansion du secteur privé depuis septembre.



L'expansion a rebondi après deux mois de croissance morose, liés à l'émergence du variant Omicron et à la réintroduction de mesures de restriction. Or, ces mesures ont été en partie levées en février, retrouvant ainsi un niveau similaire à celles en vigueur en novembre 2021.



'Les entreprises anticipant une réouverture plus large de l'économie dans les mois à venir, les perspectives d'activité se sont par ailleurs améliorées au cours du mois, et le rythme des créations d'emplois s'est renforcé', souligne-t-on chez IHS Markit.