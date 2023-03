Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro: PMI composite au plus haut depuis juin information fournie par Cercle Finance • 03/03/2023 à 10:10









(CercleFinance.com) - S'étant redressé de 50,3 en janvier à 52,0 en février, l'indice PMI S&P Global composite de l'activité globale indique une poursuite de la croissance de l'activité de la zone euro, le rythme de l'expansion ayant en outre été le plus marqué depuis juin 2022.



Cette accélération de la croissance dans l'ensemble du secteur privé a principalement reposé sur les bonnes performances du secteur des services, mais la production manufacturière s'est quasiment stabilisée après huit mois consécutifs de repli.



'Le repli des inquiétudes relatives à la crise énergétique et au risque de récession, conjugué aux espoirs d'une atténuation prochaine de l'inflation, incite les participants à l'enquête à davantage d'optimisme', pointe-t-on chez S&P Global.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.