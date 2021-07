Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Zone euro : PMI composite au plus haut depuis 21 ans information fournie par Cercle Finance • 23/07/2021 à 10:12









(CercleFinance.com) - Selon son estimation flash, l'indice PMI composite IHS Markit s'est redressé de 59,5 en juin à 60,6 en juillet, soit son plus haut niveau depuis juillet 2000, soutenu par la réouverture de l'économie accompagnant l'allègement des restrictions sanitaires. La plus forte expansion de l'activité depuis quinze ans dans les services a toutefois été en partie compensée par une moindre expansion des volumes de production dans l'industrie manufacturière, généralement associée à la détérioration des chaînes d'approvisionnement. 'Les dernières données de l'enquête mettent également en lumière les risques importants que la variante delta fait peser sur les perspectives d'activité dans la région', prévient Chris Williamson, chief business economist à IHS Markit.

